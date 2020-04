Riapre la 'storica' Feltrinelli a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 28 APR - Riapre domani, martedì 28 maggio, la 'storica' sede napoletana delle librerie Feltrinelli, in via dei Greci (ex via San Tommaso d'Aquino) angolo via Toledo.

Diretta da Giuseppe Fioretto, sarà aperta tutti i giorni (meno il primo maggio) dalle 9 alle 14, nel rispetto dell'ordinanza regionale in vigore. Quella di via dei Greci è la prima delle librerie Feltrinelli in Campania a riaprire dopo la pausa forzata per l'emergenza coronavirus. (ANSA).