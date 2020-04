In Campania avvio fase 2

(ANSA) - NAPOLI, 26 APR - Da domani la Campania comincia a sperimentare l'avvio della fase 2. Prodotti 'tipici' e irrinunciabili, come pizze e caffè, ma anche cornetti ed arancini, potranno essere nuovamente gustati ma non al tavolo o recandosi in pizzeria ed al ristorante. Dalle 16 alle 23 alle pizzerie e dalle 7 alle 14 a bar e pasticcerie potranno essere fatte solo ordinazioni telefoniche o online. Funzionerà insomma esclusivamente il delivery con consegna da parte di personale con le dovute protezioni: c'è attesa per questo via libera visto che nelle ultime ore c'è stato un vero e proprio boom per le app dei rider. Non tutti, però, riaccenderanno i forni. Molti pizzaioli aspetteranno la possibilità di riaprire i loro locali - anche se con le restrizioni legate alla distanza tra i tavoli e alle misure di protezione per il personale - perchè non ritengono conveniente un via libera solo con la consegna a domicilio.

Alcuni si sarebbero aspettati anche un sì al take away che non sarà invece ancora possibile.