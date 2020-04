Screening massa in comuni ex zona rossa

(ANSA) - CAGGIANO (SALERNO), 25 APR - Una campagna di screening per la popolazione dei cinque comuni, ex zona rossa, del Vallo di di Diano e del Tanagro, nel Salernitano. L'iniziativa, prenderà avvio martedì 28 aprile prossimo, sarà posta in essere nei comuni di Auletta, Atena Lucana, Caggiano, Polla e Sala Consilina. "Dopo diverse settimane di quarantena - spiega il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina - è di fondamentale importanza effettuare screening di massa prima della fase due. Bisogna rimanere ancora a casa perché non siamo ancora fuori pericolo: il virus è ancora una minaccia per la nostra salute". La campagna di screening si basa sull'esecuzione di oltre mille tamponi destinati ai volontari, ai commercianti, ai farmacisti e a quanti nella prima fase emergenziale hanno continuato a lavorare perché impegnati in settori strategici ed essenziali.(ANSA).