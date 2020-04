Niente processione San Gennaro 2 maggio

(ANSA) - NAPOLI, 25 APR - Dopo un'ipotesi in tal senso ecco la conferma ufficiale: quest'anno, a causa della crisi sanitaria determinata dal coronavirus, non sarà fatta la processione che, secondo la tradizione, nel pomeriggio del sabato che precede la prima domenica di maggio, si è sempre tenuta dal Duomo alla chiesa di Santa Chiara, con la teca contenente il sangue e con il busto di San Gennaro, Santo Patrono di Napoli e della Campania, unitamente alle statue di alcuni Santi compatroni. In questa occasione, si verificava (quasi sempre) l'evento della liquefazione del sangue del martire Gennaro. La processione si svolgeva in ricordo della traslazione delle reliquie del Santo dal cimitero posto nell'agro marciano, nel territorio di Fuorigrotta, a Napoli, fino alle Catacombe di Capodimonte, poi denominate, per questa ragione, di San Gennaro.