In Campania consegna pizze fino alle 23

(ANSA) - NAPOLI, 25 APR - Con una nuova ordinanza firmata oggi dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, viene ridefinita la riapertura di bar, pizzerie, pasticcerie, gastronomie e ristoranti impegnati nella consegna a domicilio del cibo da asporto. Il termine ultimo per le consegne di ristoranti e pizzerie passa dalle 22 alle 23; e inoltre le operazioni di pulizia dei locali saranno consentite al di fuori degli orari di consegna purché ad esercizio chiuso; ok anche all'attività motoria all'aperto in determinate ore del giorno, nei pressi di casa, previo uso della mascherina e tenendo le distanze dagli altri; sì anche al riavvio dell'attività edilizia nei limiti delle attività con codice Ateco e alle attività di sanificazione e pulizia dei locali per le attività ricettive, balneari e del settore conciario.

Se si dovessero verificare situazioni di assembramento tali da produrre diffusione del contagio, la stessa sarà immediatamente revocata.