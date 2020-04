Asl Avellino, 4 positivi ad Ariano

(ANSA) - NAPOLI, 25 APR - L'ASL di Avellino comunica che, su 239 tamponi analizzati dall'AORN "Moscati" di Avellino e dall'Istituto di Ricerche Genetiche BIOGEM di Ariano, sono risultati positivi al Covid-19 4 tamponi, riferiti a persone residenti nel Comune di Ariano Irpino. Di questi, due si riferiscono a "casi secondari", in quanto contatto stretto di un caso già risultato positivo al Covid-19.

Si attende la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità.

L'Azienda Sanitaria Locale ha in corso l'indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi.