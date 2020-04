Whirlpool, in fabbrica per formazione

(ANSA) - NAPOLI, 24 APR - Si torna in fabbrica, oggi, per essere formati sulle nuove misure di sicurezza e i nuovi standard per garantire la salute contro il coronavirus, mentre torneranno in funzione lunedì le linee di produzione. A Napoli, gli operai della Whirlpool tornano in azienda dopo la chiusura dello stabilimento, nella seconda metà dello scorso mese di marzo, come effetto delle misure di contenimento della pandemia.

Oggi sarà effettuato per tutti i lavoratori un corso di formazione, allo scopo di garantire nozioni e regole di sicurezza da rispettare. A tutti sarà consegnato un kit per la tutela della salute che comprende due mascherine al giorno, guanti, prodotti per l'igienizzazione delle postazioni di lavoro e una brochure con le indicazioni da seguire. La formazione, fanno sapere le Rsu della fabbrica, varrà come presenza retribuita. Nella giornata di ieri, le Rsu hanno effettuato un sopralluogo nei locali della fabbrica di Napoli est.