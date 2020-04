Festivi,no linea 1 metrò-impianto Chiaia

(ANSA) - NAPOLI, 23 APR . Il 25 aprile e il 1 maggio saranno sospesi i servizio di trasporto della Linea 1 della Metropolitana di Napoli e della funicolare di Chiaia. Le funicolari Centrale e Montesanto effettueranno servizio con gli orari festivi, così come le linee di autobus. Le due funicolari aperte faranno la prima corsa alle 7 e l'ultima alle 20. Queste le decisioni di Anm (Azienda Napoletana Mobilità) in vista delle due prossime giornate di festività nazionale nel periodo dell'emergenza covid19. La limitazione del servizio viene ritenuta dall'Azienda necessaria a contribuire a contenere gli spostamenti dei cittadini in osservanza del Dpcm. Il 25 aprile, festa della Liberazione, e il 1 maggio, Festa dei Lavoratori i parcheggi di Anm resteranno fruibili solo ai clienti abbonati.

Resteranno aperti il sistema di scale mobili intermodali del Vomero e l'ascensore della Sanità, mentre gli altri ascensori saranno chiusi.