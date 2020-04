Meglio il carcere della moglie,arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 22 APR - Era agli arresti domiciliari per una condanna per spaccio di droga, ma non sopportava la convivenza con la moglie, esasperata dalle misure di contenimento del Covid-19. Così un 48 enne di Castellammare di Stabia (Napoli), R.C., è evaso dai domiciliari e si è presentato ai Carabinieri della locale stazione.

Ai militari, l' uomo ha detto di non voler più convivere con la moglie e di aver lasciato i domiciliari per questo motivo.

E' stato accontentato e trasferito in carcere.