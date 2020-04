Chiese biblioteca per paese, è alfiere

(ANSA) - CASERTA, 22 APR - La sua mobilitazione ha permesso a Casal di Principe (Caserta) di avere una biblioteca comunale, un luogo di cultura aperto a tutti. Per la caparbietà dimostrata nel realizzare il suo sogno, Maria Zagaria, appena 15 anni, è stata insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell'Attestato d'onore di "Alfiere della Repubblica"; un riconoscimento che il Capo dello Stato le ha conferito "per l'impegno e la tenacia con i quali ha sostenuto il suo progetto di realizzare una biblioteca a Casal di Principe: obiettivo raggiunto grazie a una mobilitazione che ha coinvolto la città e il mondo della cultura.

Ieri, la ragazza, è rimasta senza parole quando il sindaco Renato Natale l'ha informata della decisione del Quirinale.

"Tutto questo per aver fatto solo un tema" ha commentato la 15enne con l'emozione tipica di chi si trova catapultato in qualcosa di molto grande. Fu proprio un suo scritto a dare il là alla mobilitazione.