Manifestazione con guanti e mascherine

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - Manifestazione ai tempi del coronavirus. In 15, nella centrale e vuota piazza del Plebiscito, a Napoli, con mascherine, guanti, distanziati tra loro, espongono striscioni e urlano dal megafono di fronte alla sede della Prefettura. Sono i rappresentanti delle reti solidali che stanno portando il cibo alle persone in difficoltà a Montesanto, Quartieri Spagnoli, Sanità, Fuorigrotta e Bagnoli.

Chiedono l'estensione del reddito di cittadinanza anche "ai non garantiti, quello che il Governo - sostengono i manifestanti - aveva promesso ma non ha mantenuto". L'estensione del reddito - chiedono - dovrà essere una misura prolungata nel tempo, correlata ai tempi della crisi. Inoltre si chiede la sospensione di affitti e utenze. E si sollecita attenzione sulla riapertura delle aziende, affinché questo avvenga garantendo sicurezza ai lavoratori. 'Estensione reddito garanzia per tutti, basta aspettare. Patrimoniale subito' c'è scritto su uno striscione, 'Reddito di esistenza per tutti' su un altro.