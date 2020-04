61 positivi il 20 aprile, 4135 in totale

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - Su 2458 tamponi eseguiti oggi in Campania 61 sono risultati positivi. Sono ora 4135 i contagiati in Campania. (53.548 i tamponi in totale). Lo rende noto l'Unità di Crisi della Regione Campania. Nell'ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 767 tamponi (17 positivi); al Ruggi di Salerno esaminati 484 tamponi (12 positivi); al Sant'Anna di Caserta esaminati 70 tamponi (2 positivi); all'Asl di Caserta (Aversa-Marcianise) sono stati esaminati 108 tamponi (zero positivi); al Moscati di Avellino sono stati esaminati 64 tamponi (zero positivi); al San Paolo di Napoli sono stati esaminati 94 tamponi (2 positivi); nell'Azienda Universitaria Federico II sono stati esaminati 186 tamponi (6 positivi); nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno sono stati esaminati 427 tamponi (18 positivi); nell'ospedale di Nola sono stati esaminati 60 tamponi (2 positivi); al San Pio di Benevento sono stati esaminati 80 tamponi (zero positivi); a Eboli sono stati esaminati 118 tamponi (2 positivi). (ANSA).