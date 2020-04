Ariano Irpino "zona rossa" fino al 22 aprile

(ANSA) - NAPOLI, 20 APR - La "zona rossa" per il Comune di Ariano Irpino (Avellino) è stata prorogata fino al 22 aprile 2020, "tempo necessario per consentire la dotazione di dispositivi di protezione individuale da destinare alla popolazione". Lo rende noto l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-2019. (ANSA).