In un giorno 60 guariti e 4 decessi

(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - Quattro nuove vittime e ben 60 guariti ieri in Campania: sono i dati, aggiornati alla mezzanotte scorsa, diffusi dall'Unità di crisi. Il totale dei positivi è 4.029 (41 i nuovi casi di ieri) su 49.187 tamponi. Le vittime sono finora 304 e i guariti 703 (di cui 589 totalmente guariti e 114 clinicamente guariti). Questo il riparto dei contagi per provincia. Napoli: 2.159 (di cui 833 nel capoluogo e 1326 nell'hinterland); Salerno: 607; Avellino: 427; Caserta: 397; Benevento: 170. Altri in fase di verifica Asl: 269.