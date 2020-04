In auto con ordigni esplosivi, arrestati

(ANSA) - NAPOLI, 19 APR - Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania per detenzione di ordigni esplosivi. I due, di 30 e 62 anni, di Napoli e già noti alle forze dell'ordine, sono stati notati a bordo della loro auto in via Arco di sant'Antonio. I militari hanno deciso di fermarli e controllarli: erano in possesso di due ordigni artigianali esplosivi e molto pericolosi. Le "bombe incendiarie", dal peso complessivo di 2 chili e 100 grammi, erano nascoste in una busta sotto il sedile. Un ordigno è stato fatto brillare dai carabinieri artificieri del comando provinciale di Napoli mentre il secondo, sequestrato, sarà sottoposto ad accertamenti tecnici. I due sono finiti in carcere.