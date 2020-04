In Campania 7 nuove vittime e 12 guariti

(ANSA) - NAPOLI, 18 APR - Sette vittime e 12 guariti ieri in Campania: così i dati dell'Unità di crisi sul covid 19.

Il totale dei positivi, aggiornato alla mezzanotte scorsa, è di 3.988 su 46.294 tamponi. Trecento in tutto le vittime contro 643 guariti (di cui 526 totalmente e 117 clinicamente guariti).

Il riparto per provincia dei contagi: Napoli: 2.130 (di cui 829 Napoli Città e 1301 Napoli provincia); Salerno: 602; Avellino: 425; Caserta: 397; Benevento: 167.

Altri in fase di verifica Asl: 267.