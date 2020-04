Su Fb lezioni personal trainer premiato

(ANSA) - NAPOLI, 16 APR - Con i suoi numeri da record, 12mila atleti seguiti in 15 anni, ha deciso di mettersi al servizio gratuitamente della forma fisica di coloro che a causa del coronavirus sono costretti in casa: ha organizzato seguitissime lezioni on-line - ieri 800 c'erano persone 800 collegate da tutt'Italia - il personal trainer napoletano Daniele Esposito, che tre volte a settimana interagisce e da consigli, oltre ovviamente, a mostrare gli esercizi da effettuare, per il benessere fisico di chi è in quarantena.

Daniele Esposito è anche l'autore di un libro molto letto "5 segreti per dimagrire e restare magri", premiato come eccellenza italiana nella città di Washington.

Gli allenamenti in diretta con Daniele si possono seguire il lunedì, mercoledì e venerdì, per 30 minuti, dalle 17, sulla sua pagina personale.