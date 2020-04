Positivi altri dipendenti Pozzuoli

(ANSA) - POZZUOLI (NAPOLI), 16 APR - Altri tre dipendenti dell'ospedale civile di Pozzuoli sono risultati positivi al Covid 19, tra i 185 tamponi lavorati oggi. Il totale dei contagiati, nel focolaio epidemiologico scoppiato al Santa Maria delle Grazie di località La Schiana nel periodo pasquale, sale così a 31 persone. Oggi sono stati prelevati altri tamponi, un centinaio, il dato non è stato ufficializzato, che porterebbe ad oltre 500 gli esami eseguiti fin qui tra i dipendenti, i pazienti ed i loro familiari a rischio contagio per contatti diretti o indiretti. Nella giornata di domani i responsabili del nosocomio flegreo puntano a completare tutti gli esami dei tamponi eseguiti per avere un quadro completo della criticità che ha portato alla chiusura di reparti, al trasferimento dei pazienti di oncologia e al funzionamento del Pronto Soccorso solo con trasporto privato dei pazienti. Rimane, infatti, sospeso il trasferimento a Pozzuoli di pazienti con i mezzi del 118.