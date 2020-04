Barilla dona a Caritas mezzi didattici

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Il Gruppo Barilla attraverso la Fondazione Alimenta ha donato alla Caritas strumenti informatici e materiale didattico per le famiglie in difficoltà. Il contributo verrà distribuito nelle Caritas diocesane presenti vicino gli 8 stabilimenti Barilla in Italia. "L'obiettivo - si legge in una nota congiunta Barilla-Caritas - è sostenere l'educazione e la formazione delle nuove generazioni per quella fascia della popolazione che, a causa dell'emergenza Coronavirus, non è grado di acquistare i supporti informatici e il materiale didattico necessario". La somma donata per questo scopo è di 120mila euro. A beneficiare degli strumenti saranno le Caritas presenti nei territori in cui si trovano siti produttivi del Gruppo Barilla: Novara, Cremona, Parma, Castiglione delle Stiviere (Mantova), Ascoli Piceno, Melfi (Potenza), Foggia, Marcianise (Caserta). "Formazione, educazione e crescita delle generazioni future fanno parte dei valori portanti della nostra azienda", afferma Paolo Barilla, presidente della Fondazione.