In Campania 3807 positivi e 278 morti

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - Sono 3.807 i positivi al coronavirus che si sono finora registrati in Campania su un totale di 39.534 tamponi. Il dato, reso noto dall'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-2019, fa riferimento alla scorsa mezzanotte. Il totale dei deceduti ammonta a 278. I guariti sono invece 442 (di cui 329 totalmente guariti e 113 clinicamente guariti).

Questo il riparto per provincia: - Napoli: 2.026 (di cui 816 Napoli Città e 1210 Napoli provincia) - Salerno: 564 - Avellino: 407 - Caserta: 390 - Benevento: 157.

Altri 263 tamponi sono in fase di verifica all'Asl. (ANSA).