Coronavirus:foto d'autore per il Pascale,subito 20 mila euro

(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - Le cento fotografie messe in vendita da altrettanti fotografi napoletani riuniti contro il Covid 19 sono andate a ruba. La vendita si è esaurita in poche ore. Prezzo per foto duecento euro e così, in men che non si dica, sono stati raccolti 20mila euro. Soldi devoluti all'Istituto per Tumori 'Pascale' di Napoli per l'emergenza Coronavirus. Un successo a cui però ora vogliono aderire altri fotografi e gli stessi che già hanno messo in vendita una loro opera, ne mettono in vendita altre. Perché la raccolta fondi non si fermi. Si va ad oltranza, dunque. Un'iniziativa nata alla vigilia di Pasqua per dare forza al lavoro degli scienziati impegnati nella battaglia contro il virus che sta cambiando le nostre vite. I cento fotografi si sono uniti sotto la sigla PhotoLifeNapoli e hanno messo in vendita una propria foto stampata in Fine Art formato 30x45. Alla lista dei cento ogni ora se ne aggiungono altri. Non è un'asta, le foto sono acquistabili un'unica volta da un unico utente con una donazione di 200 euro e rientrano in un'edizione speciale Covid 19.

Per acquistarle basta collegarsi al sito web www.photolifenapoli.com, fare un clic sulla foto scelta, procedere con il bonifico a favore dell'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale - raccolta Fondi Emergenza Coronavirus: IBAN IT86 I030 6903 5681 0000 0300 008 inviare la ricevuta di versamento all'indirizzo mail specificato sulla piattaforma e la foto stampata e firmata dall'autore vi sarà consegnata a casa. I tempi di consegna sono ovviamente compatibili con gli attuali decreti governativi e regionali vigenti La Gallery Fotografica.

"I fotografi di Napoli - dice il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi - hanno sposato il nostro motto 1+1= 3, la legge della sinergia. Perché solo insieme possiamo farcela. A loro va il nostro più sentito ringraziamento".(ANSA).