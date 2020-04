Coronavirus: visiere da 3DRap

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Dopo aver risposto all'appello del Fab Lab bresciano con la produzione di 50 dei 500 kit di valvole che convertono maschere da snorkeling in maschere respiratorie d'emergenza per alcuni ospedali italiani in difficoltà, e dopo aver organizzato lo stesso tipo di lavoro per supportare l'ospedale di Ischia, 3DRap, insieme all'associazione BabbaAlRum e grazie al supporto dei maker di tutta Italia, dei FabLab Napoli e FabLabMilano e di Eumakers, dona oltre 550 visiere protettive agli ospedali campani. Il kit è costituito da 3 componenti: la visiera protettiva in plexiglass, il telaio realizzato in Pla (acido polilattico) mediante stampa 3D e il nastro di fissaggio.

Nonostante l'interruzione dell'attività produttiva 3DRap ha allestito una rete che coinvolge i makers e più in generale chiunque voglia fornire il proprio contributo mettendo a disposizione le proprie tecnologie. Per donare il prodotto finito alla strutture sanitarie locali.