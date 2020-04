Coronavirus: un aiuto da Caffè Borbone

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Caffè Borbone ha predisposto la donazione di 5500 scatole di macinato fresco Miscela Nobile da 250gr "Resta a Casa" a favore delle associazioni di beneficenza napoletane, le quali distribuiranno il cadeaux alle famiglie che in questo momento hanno bisogno di sostegno.

L'azienda spiega che in seguito alla donazione di 100mila euro all'Ospedale Loreto Mare di Napoli e l'adozione di misure economiche straordinarie a sostegno dei suoi dipendenti, "vuole lanciare un messaggio di solidarietà e un concreto sostegno, in questo momento di forte disorientamento e difficoltà economica, a chi necessita di beni primari di consumo e che è costretto a eliminare dalla propria lista della spesa tutto ciò che non è di primaria importanza".

Le associazioni napoletane coinvolte nella ricezione e distribuzione delle scatole di Mascinato Fresco da 250grß“Resta a Casa”, fa sapere l'azienda,ßsono: l’associazione di promozione sociale “Gli Amici di Peterpan”, l’Oratorio Rogazionisti Karol Aps e la Comunità di Sant’Egidio.