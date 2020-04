Ospedale Pozzuoli, eseguiti 400 tamponi

(ANSA) - POZZUOLI (NAPOLI), 14 APR - Sono già 380 i tamponi effettuati sul personale in servizio all'ospedale civile di Pozzuoli e altri sono in corso di effettuazione. E' quanto comunica la direzione dell'ospedale a seguito degli eventi dei giorni scorsi, con l'ospedale paralizzato per epidemia generalizzata da Covid 19, e agli accordi con i sindaci dell'area flegrea per fronteggiare la crisi sanitaria.

In 23 casi si sono avuti riscontri positivi al Covid19. Si tratta, di fatto, del maggior numero di tamponi effettuati in Campania su una piccola comunità lavorativa ad alto rischio quale è quella del personale ospedaliero. Nel contempo il direttore sanitario dell'Asl Napoli 2 Nord, Monica Vanni, affiancherà la direzione sanitaria dell'ospedale, Santa Maria delle Grazie. Ciò per garantire in tempi rapidi la gestione dei controlli sanitari sul personale, permettere la sanificazione dei reparti e garantire al meglio e nella massima sicurezza la riapertura del Pronto Soccorso.