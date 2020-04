Campania, 12 vittime e 55 guariti

(ANSA) - NAPOLI, 14 APR - Salgono a 260 le vittime del Covid in Campania, con 12 nuovi decessi, mentre si registrano 55 guarigioni che portano il totale a 415. Questi i dati dell'Unità di crisi aggiornati alla mezzanotte di ieri, con 99 nuovi contagi e un totale positivi dall'inizio dell'epidemia di 3.769 su 38.094 tamponi eseguiti.

Nel riparto territoriale dei casi, Napoli e l'hinterland toccano quota 2.010 (di cui 813 nel capoluogo e 1197 in provincia), seguono Salerno: 557, Avellino: 402, Caserta: 387, Benevento: 157. Altri in fase di verifica Asl: 256. (ANSA).