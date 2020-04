Omaggio ai defunti davanti al cimitero

(ANSA) - MONTESANO SULLA MARCELLANA (SALERNO), 12 APR - Una pianta di ciclamino dinanzi gli ingressi dei due cimiteri comunali. A deporla questa mattina il sindaco di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, in forma solenne indossando la fascia tricolore. "É un pensiero per i nostri defunti - afferma il sindaco Giuseppe Rinaldi -ritenendo di intercettare il sentimento del nostro popolo che avrebbe voluto, in questo giorno di festa, fare visita ai propri cari e non può farlo per la chiusura dei cimiteri. Spero che abbia raggiunto, con questo gesto, il desiderio di preghiera di tanti dei miei concittadini".