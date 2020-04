In un giorno 4 vittime e 28 guariti

(ANSA) - NAPOLI, 12 APR - Sul fronte coronavirus si consolida il trend positivo rilevato in Campania negli ultimi giorni. I dati dell'Unità di crisi regionale, aggiornati alla mezzanotte di ieri, segnalano che il totale dei deceduti sale a 242 (+4 rispetto al giorno prima) mentre quello dei guariti fa registrare 28 unità in più, portando il totale a 305. Il totale positivi è di 3.604, con un incremento di 87 casi rispetto al giorno prima, su un totale di 35.448 tamponi eseguiti.

Il riparto per provincia dei contagi è il seguente. Napoli: 1.871 (di cui 779 città e 1092 Napoli provincia); Salerno: 536; Avellino: 400; Caserta: 375; Benevento: 156. Altri in fase di verifica Asl: 266. (ANSA).