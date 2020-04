De Luca, riaprire cantieri dopo 3 maggio

(ANSA) - NAPOLI, 12 APR - "In relazione alle attività edili, abbiamo verificato il calendario. E' evidente che, per ragioni organizzative delle imprese, i cantieri potrebbero aprire non prima del 20 aprile, ma dovrebbero chiudere dopo pochi giorni, per il fine settimana del 25/26. Poi sarebbe possibile l'attività da lunedì 27 a giovedì 30. Solo pochi giorni utili per una attività comunque a singhiozzo. Riteniamo allora che sia ragionevole una ripresa subito dopo il 3 maggio". Così il governatore De Luca. "Intendiamo utilizzare questi giorni per un incontro operativo con l'Associazione dei costruttori, per definire con la task force della Regione tutte le procedure di tutela sanitaria del personale, per le quali si darà tutto l'aiuto necessario. Possiamo utilizzare questo periodo per far sì che l'attività lavorativa possa partire in pieno, senza ulteriori preoccupazioni, e senza dover magari richiudere il cantiere per la presenza di personale contagiato. Sarà programmato un analogo incontro con gli imprenditori balneari".