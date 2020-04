Card. Sepe, rispettiamo le regole

(ANSA) - NAPOLI, 12 APR - "Non arrenderci di fronte al male, ma combatterlo con tutte le nostre forze, soprattutto facendoci responsabili del nostro comportamento di cittadini e cristiani, rispettando le regole che ci sono state date". Lo ha sottolineato il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, celebrando nel duomo a porte chiuse la messa di Pasqua trasmessa in diretta dall'emittente Canale 21.

"Proprio perché Cristo è risorto e ha vinto il male e la morte, l'amore - ha aggiunto Sepe - è diventato il nuovo comandamento dell'umanità. Che spettacolo di fraternità e di solidarietà stanno dando a tutti l'impegno di tanti medici e paramedici, fino a dare la propria vita per i tanti ammalati.

Quanto amore e solidarietà stanno esprimendo organizzazioni pubbliche e private che aiutano con ogni mezzo materiale e spirituale quanti stanno vivendo momenti di difficoltà economiche e sociali. Cristo, che ci ha insegnato ad amarci, vive in loro e con loro".