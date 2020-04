Zoo Napoli vuoto, ma nascono cuccioli

"Questa per lo zoo sarebbe la stagione migliore dell'anno, Pasquetta è il nostro giorno top, negli altri anni abbiamo anche 10-15.000 visitatori in quel giorno". Così Francesco Floro Flores, proprietario dello zoo di Napoli descrive i giorni difficili del parco partenopeo, chiuso per il covid19 e con costi molto alti per la cura degli animali: "Spendiamo in media 200.000 euro al mese per mantenere tutto in perfette condizioni e prenderci cura dei nostri ospiti", spiega Floro Flores. I cancelli sono chiusi, l'area è deserta sotto il sole di aprile ma lo zoo è pieno di vita. Con gli animali ora ci sono solo gli addetti alla pulizia e manutenzione, e il veterinario Pasquale Silvestri: "Questo allo zoo è un periodo di nascite e ci prendiamo cura di tutti i nostri ospiti. In questi giorni sono nati un gibbone e anche degli istrici". "La crisi di questo periodo - spiega Floro Flores - riguarda anche tutti gli altri parchi zoologici. Qualcuno al ministero dovrebbe interessarsi della nostra crisi".