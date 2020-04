Detenuti donano 1607 euro al Cotugno

(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - Anche gli 'ultimi' hanno voluto mostrare la propria riconoscenza nei confronti dell' "esercito bianco": i detenuti del carcere di Napoli Poggioreale hanno donato 1607 euro all'ospedale per le malattie infettive Cotugno, eccellenza sanitaria partenopea, in prima linea nella lotta contro il coronavirus. Lo rende noto il sindacato di polizia penitenziaria Osapp. La raccolta fondi è stata avviata tra coloro che sono detenuti in tre reparti della casa circondariale partenopea. "Un gesto lodevole - secondo il segretario dell'Osapp Campania Vincenzo Palmieri - che dimostra sensibilità verso chi affronta in prima linea l'emergenza da Covid-19". L'iniziativa è stata possibile anche grazie alla mediazione del direttore Carlo Berdini e del comandante della polizia penitenziaria Gaetano Diglio. Per Palmieri, "generalizzare sull'opinione della popolazione detenuta è un grave errore: molti si sono ravveduti e dissociati dalle rivolte del mese scorso. Altri invece si lasciati andare anche a offese ai danni degli agenti, non comprendendo la gravità dell'emergenza storica".