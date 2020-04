Cultura on line per raccogliere fondi

(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - "Campania Insieme" è il titolo della maratona della cultura, dell'arte, della musica, del teatro e dell'intrattenimento che lunedì 13 aprile, nel giorno di Pasquetta, sarà trasmessa sulla pagina Facebook istituzionale della Regione Campania.

Otto ore di visite virtuali ai musei, interviste, spezzoni di festival, contenuti inediti e performance artistiche accompagneranno una giornata per sensibilizzare sulla raccolta fondi della Regione Campania per l'acquisto di attrezzature e strumenti per i nostri ospedali e le nostre strutture sanitarie in prima linea nella lotta contro l'epidemia.

Per le donazioni, la Regione Campania ha predisposto un conto corrente, IBAN: IT38V0306903496100000046030, con causale "COVID-19 donazione".

In questo modo l'eccellenza culturale campana si unisce per supportare la raccolta fondi della Regione e offrire un momento di condivisione e intrattenimento a tutti i cittadini.