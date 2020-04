Ordigno tra immondizia, fatto "brillare"

(ANSA) - NAPOLI, 10 APR - I carabinieri della Stazione di Cicciano (Napoli), allertati dal 112, hanno trovato a Comiziano, Frazione Gallo, un ordigno bellico del tipo "bomba da mortaio".

Il congegno era tra alcuni materiali di risulta abbandonati in strada.

I militari hanno cinturato la zona per garantire l'incolumità delle persone in transito: successivamente è intervenuto il Nucleo Carabinieri Artificieri di Napoli che ha portato via la bomba facendola "brillare" presso la cava sita in località Aiello di Palma Campania. (ANSA).