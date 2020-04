Campania, +76 positivi e +56 guariti

(ANSA) - NAPOLI, 9 APR - I positivi salgono a 3.344 (ieri 3.268), su 29.664 tamponi eseguiti; le vittime sono 227, sei in più rispetto a ieri. I guariti 244 (di cui 144 totalmente guariti e 100 clinicamente guariti), con un incremento di 56 rispetto ai 188 di ieri. Questi i dati sul coronavirus aggiornati alla mezzanotte di ieri, diffusi dall'Unità di crisi.

​ Il riparto per provincia: Napoli 1.699 (di cui 723 Napoli città e 976 in provincia). Salerno: 499. Avellino: 379.

Caserta: 352. Benevento: 145. Altri in fase di verifica Asl: 270.