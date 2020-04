Sbarco membri equipaggio nave Costa

(ANSA) - NAPOLI, 8 APR - Sono sbarcati questa mattina al porto di Napoli i primi 25 membri dell'equipaggio, quasi tutti campani, della Costa Mediterranea, la nave da crociere che sta riportando a casa l'equipaggio visto il blocco del settore. Stamattina sono stati completati i test rapidi per il covid19 ai campani che sono risultati negativi e quindi sono sbarcati.

La nave, dopo la fine del suo ciclo tra Mauritius e le Seichelles, è ripartita infatti da Saint Louis, capitale delle Mauritius, il 15 marzo con a bordo solo i 178 membri dell'equipaggio che non hanno avuto alcun contatto con il mondo esterno visto che la Costa Mediterranea si è fermata solo per fare rifornimenti. Domani ci sarà un secondo ciclo di test rapidi, a bordo ci sono infatti membri dell'equipaggio di altre regioni del centrosud che potrebbero partire in bus da Napoli. Ad assistere alle operazioni oggi c'era il presidente dell'Autorità Portuale del Mar Tirreno Centrale Pietro Spirito.