Pasqua-Pasquetta, stop a Circum e Cumana

(ANSA) - NAPOLI, 7 APR - Circumvesuviana, Cumana e MetroCampania Nord Est non funzioneranno nei giorni di Pasqua e di Lunedì in Albis. I bus dell' EAV funzioneranno invece fino alle 13 Domenica e Lunedi. Lo ha comunicato il presidente di EAV srl, Umberto De Gregorio. La decisione è motivata "con le indicazioni diramate dal Presidente della Regione Campania, per evitare possibili assembramenti". "Richieste in tal senso - aggiunge De Gregorio - sono giunte anche da numerosi sindaci".

"Fino al 14 Aprile - prosegue De Gregorio - sono vietati gli spostamenti, se non per motivi di grave necessità". Chi avesse bisogno di spostarsi con i treni EAV per "gravissimi e documentati motivi",deve inviare una richiesta documentata a r.vallefuoco@eavlsrl.it specificando il motivo dello spostamento gli orari, la stazione di partenza e di arrivo, entro domani mercoledi 8 aprile, ore 18". "Per tali utenti funzionerà un bus sostitutivo dedicato alle 7 di mattina il giorno di Pasqua ed alle 7 di mattina ed alle ore 18 a Pasquetta".