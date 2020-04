Incendio a Napoli, Canadair in volo

(ANSA) - NAPOLI, 7 APR - Canadair in azione a Napoli, precisamente in una zona impervia del quartiere Soccavo, a causa di un incendio che sta interessando un'area ampia quattro ettari, che lambisce anche una zona abitata al momento presidiata dalla Protezione civile e dai vigili del fuoco. L'area che sta andando a fuoco non è raggiungibile da terra e il primo intervento, disposto dopo le 14 con un elicottero, si è rivelato insufficiente. Si sono quindi levati in volo i canadair. Le operazioni sono coordinate dalla sala operativa della Protezione Civile regionale. In giornata si sono verificati anche altri due incendi, nel Salernitano: ad Agropoli e a Castiglione dei Genovesi. Anche qui si è reso necessario l'intervento di un elicottero.