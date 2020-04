Coronavirus:3148 positivi e 216 deceduti

(ANSA) - NAPOLI, 7 APR - Secondo i dati raccolti fino alla scorsa mezzanotte in Campania su 25.779 tamponi eseguiti ammonta a 3.148 il totale dei positivi. I deceduti sono stati 216 mentre il totale dei guariti e a quota 167 (di cui 90 totalmente guariti e 77 clinicamente guariti). Lo rende noto l' Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-2019.

Questo il riparto provincia per provincia: a Napoli 1.643 casi (709 in città e 934 in provincia); Salerno 468 casi; Avellino 375 casi; Caserta 331; Benevento 111 casi. Altri in fase di verifica Asl: 220. (ANSA).