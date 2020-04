A causa del covid perde lavoro e casa

(ANSA) - NAPOLI, 7 APR - Sfrattato dopo avere perso il lavoro a causa del coronavirus: è accaduto ad Afragola, popolosa città in provincia di Napoli, dove un 46enne sposato e con un figlio, è stato messo in strada dopo avere chiesto al proprietario dell'appartamento dove viveva di procrastinare la pigione di qualche mese. "Sono disperato, - dice in lacrime l'uomo - a causa di questo virus non ho piu' entrate e le mie proprietarie mi hanno detto che devo lasciare casa. Ho una moglie e un bambino di 9 anni, non saprei nemmeno come affrontare lo sfratto. Adesso finiremo sotto i ponti, - aggiunge affranto - e io questo non lo voglio.

Non sono un fallito e neppure un farabutto, ma queste persone mi hanno trattato come se lo fossi, sono disperato, ho pensato anche al suicidio". Per aiutare il 46enne sono intervenuti alcuni suoi concittadini i quali hanno cercato invano di convincere le donne a fare un passo indietro. Tutto inutile: deve lasciare casa.

(ANSA).