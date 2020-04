Verdoliva: "in 5 giorni 48 posti terapia intensiva"

(ANSA) - NAPOLI, 6 APR - "Da domani le gru cominciano a montare i moduli, lo faremo in cinque giorni e dalla prossima settimana saremo pronti ad accogliere i pazienti". Lo afferma Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1, giunto all'Ospedale del Mare insieme alla colonna dei 57 tir che hanno portato i prefabbricati per il covid center che verrà allestito da domani davanti all'Ospedale del Mare. "Completiamo - ha spiegato Verdoliva - un lavoro cominciato due settimane fa quando è partito il gettito della piastra di cemento armato per l'appoggio dei moduli. I prefabbricati vengono ora piazzati dove abbiamo lavorato per predisporre macchinari, ossigeno, macchine per il freddo e il caldo: da domani cominciano ad arrivare i frutti del lavoro fatto finora.

Abbiamo cinque giorni per montare la struttura da 48 posti di terapia intensiva e poi la settimana successiva arrivano altri 30 tir per ulteriori 24 posti. Speriamo di non avere mai il primo paziente ma saremo pronti ad accoglierli già dalla prossima settimana". "La curva di discesa che fortunatamente stiamo vivendo - ha affermato Verdoliva - è quella dei contagi, ma purtroppo non ancora quella dei pazienti che avranno bisogno di terapia intensiva. Per vedere la curva discendente di terapia intensiva deve passare un po' di tempo". (ANSA).