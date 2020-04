Inedito di Marone a sostegno Ospedale Cotugno

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Un racconto inedito di Lorenzo Marone, 'La primavera torna sempre', in cui ritroviamo i protagonisti di 'Magari domani resto' (Feltrinelli) in ebook gratuito con l'invito a sostenere l'Ospedale Cotugno di Napoli per l'emergenza Covid-19. Un messaggio di speranza e resilienza e per sostenere chi ci sta aiutando.

"L'idea non è mia, l'ha fatto per primo Antonio Manzini e, quando ho visto il suo esempio, è venuta anche a me la voglia di dare il mio contributo, come posso, come so, regalando un racconto ai miei affezionati lettori e chiedendo in cambio - nessun obbligo, la scelta è vostra - solo una donazione libera a favore dell'ospedale Cotugno di Napoli, che ha bisogno di risorse" spiega Marone.

"Ho pensato subito a Luce, la protagonista di 'Magari domani resto', perché siete in tanti ad amarla, perché in tanti mi chiedono un sequel, perché, soprattutto, per me Luce significa resilienza, e mai come oggi questo termine assume un significato importante" dice lo scrittore.

E si augura "che la nostra piccola grande femmena del Sud vi rubi un sorriso e vi aiuti ad affrontare questi giorni con lo spirito battagliero che da sempre la guida, con la sua positività, tenacia e gentilezza d'animo. Grazie a chi vorrà dare una mano, a chi manderà anche solo un pensiero, grazie a voi che mi riempite sempre d'affetto. Vi abbraccio forte".

Dopo aver scaricato l'ebook sostieni con una donazione l'ospedale Cotugno di Napoli per l'emergenza Coronavirus. Tutti i dati sul sito Feltrinelli Editore. (ANSA).