Morto medico di base nel Napoletano

(ANSA) - CASTELLAMMARE DI STABIA (NAPOLI), 04 APR - Sconcerto a Castellammare di Stabia (Napoli) per la morte di Giovanni Tommasino, 61enne medico di base, ricoverato dallo scorso 21 marzo per Coronavirus all'ospedale di Scafati (Salerno).

Quando l'ambulanza lo trasportò all'ospedale di Sorrento, dove fu accertato il contagio, prima di essere trasferito nella terapia intensiva dell'ospedale di Scafati, scrisse un post su Fb per tentare di rassicurare le migliaia di persone che lo conoscevano, amici e pazienti: ''Ho il Coronavirus - scrisse - Spero di tornare presto tra voi. Non uscite, e' l'unica arma che avete, non potete immaginare quanto e' brutto. Io dovevo uscire per forza''. Era medico di base e fino alla scoperta di avere contratto il Covid-19, il dottore Tommasino aveva curato i suoi pazienti. Tommasino era molto conosciuto e apprezzato anche perché era stato a lungo consigliere comunale e assessore a Castellammare di Stabia. centinaia i messaggi di cordoglio sulla sua bacheca Facebook.