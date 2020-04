Certosa di San Martino per 'Fumetti nei Musei'

(ANSA) - ROMA, 04 APR - È la Certosa e Museo di San Martino di Napoli la protagonista della storia a fumetti oggi gratuitamente online per la campagna #ioleggoacasa, firmata dal fumettista italiano Pablo Cammello per 'Fumetti nei Musei' del MiBACT. S'intitola 'Monaciello' ed è l'avventura verso la soluzione a un gigante problema da risolvere.

La collana conta 51 albi ambientati nei musei italiani e, per regalare ai ragazzi ogni giorno un viaggio diverso, in questo momento di grande difficoltà, il MiBACT grazie a Coconino Press Fandango e ai suoi autori rende disponibili online tutti i fumetti a rotazione.

Ma che ci fa Pulcinella nel presepe, insieme ad angeli, re Magi, Maria, Giuseppe e Gesù Bambino? Non ci crederete, ma è andato a recuperare un pallone calciato con troppa forza da un ragazzino… Che confusione! Oggi va proprio tutto alla rovescia. E c'è un altro fatto strano: il sole non tramonta più. Per fortuna ci pensa il Monaciello a rimettere tutto a posto. Tocca a lui, silenzioso custode, mantenere il delicato equilibrio di questo luogo magico. E così Pulcinella può tornare tra la gente del teatro: qui è casa sua, qui è lui la vera star! 'Fumetti nei Musei' si affianca a tutti gli strumenti digitali del MiBACT, a partire dai social network.

Ogni domenica saranno pubblicati online, tutti insieme, sei fumetti. Dal lunedì fino alla domenica successiva si potrà leggere, per 24 ore, una di quelle sei storie. E così via, a rotazione.

Ecco il link dove è disponibile il fumetto gratuitamente fino alle 11.30 del 5 aprile: issuu.com/coconinopress (ANSA).