Ventimila mascherine da Chengdu a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 3 APR - E' partito il carico da 20mila mascherine che la città cinese di Chengdu ha donato alla Città Metropolitana di Napoli: presidii che saranno destinati a coloro che lottano, in prima linea, contro il coronavirus. Ad annunciarlo è un comunicato nel quale l'ente guidato dal sindaco Luigi de Magistris ricorda lo stretto rapporto di collaborazione e di amicizia tra la Città Metropolitana di Napoli e la comunità di Chengdu, i cui rappresentanti, insieme con quelli della capitale Pechino e di altre città della Cina, sarebbero dovuti essere ricevuti per un tavolo bilaterale a Palazzo Matteotti lo scorso 25 febbraio, poi rimandato su richiesta delle autorità cinesi a causa dell'emergenza sanitaria.

"In Cina ancora lottiamo ancora contro il virus, ma vogliamo offrire il nostro contributo", detto Lin Li, direttrice del distretto cinese di Wuhou. Sui pacchi sono stati stampati i loghi dei due Enti, quello asiatico e quello partenopeo, legati da una scritta, in italiano: "L'Unione fa la forza". (ANSA).