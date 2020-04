Musei: alla Reggia di Caserta con la direttrice Maffei

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Una visita in esclusiva alla Reggia di Caserta, guidati dalla direttrice Tiziana Maffei, che apre le porte anche di ambienti di solito non accessibili. E' il nuovo video disponibile sul canale youtube del Mibact per la campagna La cultura non si ferma #IORESTOACASA, promossa dal ministero di beni culturali e turismo. Il tour inizia dallo scalone monumentale, sotto lo sguardo attento delle statue del Merito, la Maestà Regia e la Verità, prosegue nel vestibolo superiore, e termina nello splendido Teatrino di Corte. La direttrice, lungo il percorso, spiega che la chiusura temporanea del sito non ha fermato la programmazione delle attività ordinarie e i grandi progetti di recupero e restauro del monumento. La Reggia è pronta ad accogliere i visitatori appena possibile.Sulla pagina La cultura non si ferma del sito https://www.beniculturali.it/laculturanonsiferma, in continuo aggiornamento, sono già presenti diversi contributi dei luoghi della cultura statali della Campania. (ANSA).