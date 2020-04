De Luca, picco da fine aprile

(ANSA) - NAPOLI, 03 APR - "Contiamo di avere il picco e, quindi, l'inizio della curva discendente per fine aprile - inizio maggio. Il che significa avviarci ad una riduzione dei contagi fino alla somma zero". Lo ha detto in diretta Facebook il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

Il presidente della Regione chiama in causa anche altro: "Abbiamo registrato rilassamenti intollerabili". "Ho dovuto chiedere l'invio di altre 300 unità di forze armate per la Campania a sostegno delle forze di polizia - ha spiegato - Ci sono troppe realtà nell'area metropolitana della regione dove c'è una disinvoltura che fa paura".