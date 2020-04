Per ora non previsti test sierologici

(ANSA) NAPOLI, 2 APR - In Campania al momento non è in programma una campagna sui test sierologici, sul modello proposto dal Veneto. Lo si apprende da fonti qualificate dell'ente. La Regione non ha ricevuto questi test e sta proseguendo la diagnostica sul doppio binario dei test rapidi e dei tamponi. I test rapidi sono partiti ieri per controllare il personale sanitario, mentre i tamponi vengono applicati ai sospetti casi di covid19 come da linee dell'Oms e del Ministero della Salute.