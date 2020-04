Coronavirus: Comuni, App per servizi

(ANSA) - BENEVENTO, 1 APR - Presentazione di istanze, richieste, informazioni, aggiornamenti, documenti e anche l'assistenza erogata col Fondo per la solidarietà alimentare: tutti servizi richiedibili al proprio Comune direttamente da casa con un'applicazione da smartphone. E' l'innovazione tecnologica voluta da 5 Comuni della Valle Vitulanese, nel Sannio, per fronteggiare l'emergenza coronavirus anche nei rapporti con i cittadini. Con la soluzione 'smart.PA' saranno fruibili in modalità digitale alcuni servizi erogati dai 5 Comuni, supportati, si sottolinea, dalla software house 'A Software Factory srl', diretta da Domenico Pedicini, attiva nella digitalizzazione dei servizi comunali. L'App è gratuita per i cittadini abilitati di Vitulano, Foglianise, Torrecuso, Cautano e Castelpoto che possono scaricarla dagli appositi store. "L'erogazione di servizi digitali innovativi pone il cittadino 'al centro' della vita amministrativa" dice il sindaco di Vitulano, Raffaele Scarinzi.