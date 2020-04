"Battitura" in cella e casa per indulto

(ANSA) - NAPOLI, 1 APR - Carceri in allerta a Napoli, malgrado l'iniziativa appaia pacifica, in vista dell'appuntamento fissato alle 18 di oggi via Fb per chiedere l'indulto e l'amnistia: i detenuti in cella e le famiglie da casa daranno vita alla cosiddetta "battitura", rito di protesta che consiste, per chi è carcerato, nel percuotere le sbarre con oggetti di metallo per fare rumore e far sentire la propria voce. Da casa invece si faranno sentire con mestoli e pentole.

L'appello, che ha raccolto "like" e condivisioni, è stato pubblicato alle 15 di ieri sul gruppo "Parenti e amici dei detenuti a Poggioreale, Pozzuoli e Secondigliano". "I detenuti gridano tutti salvi! Tutti a casa! - si legge sul post - facciamo una battitura dai nostri balconi, come loro fanno contro quelle maledette sbarre, appendiamo striscioni per amplificare le loro grida...". Questo flash mob "diffuso" non ha costretto l'amministrazione penitenziaria a rafforzare il personale già incrementato per le rivolte ma il livello di attenzione è comunque alto.