Casa per anziani scoperta dopo decesso

Nel quartiere Fuorigrotta di Napoli è stata scoperta una struttura di accoglienza, denominata "Casa Famiglia", nella quale c'erano 42 ospiti, alcuni dei quali in condizioni sospette, con sintomi anche gravi. Lo rende noto l'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologia da Covid-2019. L'allarme è scattato solo quando è stato chiamato il 118 per la morte di uno degli ospiti. Sia la persona deceduta, sia tutti gli ospiti - informa ancora l'Unità di Crisi - sono stati sottoposti a tampone e in attesa dell'esito, tre pazienti sono stati trasferiti in strutture ospedaliere. Un team di medici dell'Asl Napoli 1 è da questo pomeriggio nella struttura per monitorare lo stato di salute di ogni ospite. Sulla vicenda indagano il Nas dei Carabinieri.

Intanto proseguono i controlli in collaborazione con le forze dell'ordine in tutte le strutture di accoglienza per anziani come disposto dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.